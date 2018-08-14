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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: канадська фірма поставить Україні снайперські гвинтівки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Канадська фірма PGW Defence Technologies буде поставляти Україні снайперські гвинтівки. Про це повідомила газета Ottawa Citizen, інформує УНН.

ЗМІ: канадська фірма поставить Україні снайперські гвинтівки

Видання посилається на власника фірми, зареєстрованої в канадському Вінніпезі (провінція Манітоба), Росса Спаграда, який заявив про це одному українському телеканалу. За його словами, вартість контракту складе 770 млн доларів і передбачає поставки міноборони України снайперських гвинтівок LRT-3.

У МЗС Канади відмовилися дати газеті будь-яку інформацію щодо цієї угоди, заявивши, що повинні “захищати комерційні інтереси фірми”. Однак в офісі члена опозиційної Консервативної партії Канади з питань оборони Джеймса Безана відзначили, що МЗС Канади схвалило цю угоду на минулому тижні, уточнює Ottawa Citizen. У травні поточного року Безан від імені Консервативної партії закликав правлячу Ліберальну партію почати поставляти летальне озброєння Україні.

Восени 2017 року прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо після зустрічі в Торонто з українським президентом Петром Порошенко не виключив поставок Києву летального зброї. З 2015 року в рамках операції Unifier в Україні постійно перебувають близько 200 канадських інструкторів. Вони займаються навчанням солдат і офіцерів української армії.

Як повідомляв УНН, посол України розповів про пакет допомоги від Канади на 50 млн доларів.

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