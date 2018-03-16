СМИ узнали о провозе отравившего Скрипаля вещества, в чемодане его дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Нервно-паралитическое вещество, которым отравился бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, попало в Великобританию в чемодане его дочери Юлии, которая 3 марта прилетела из России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Собеседники рассказали, что Юлия могла даже не осознавать, что провозит ядовитое вещество. Следователи предполагают, что веществом была пропитана одежда, косметика и подарки, которые находились в чемодане дочери бывшего сотрудника ГРУ, который они распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. Один из источников издания утверждает, что в квартиру Юлии в Москве могли легко проникнуть люди, которые и подложили яд в ее багаж.
Также издание отмечает, что полицейский Ник Бейли, который также был госпитализирован с признаками отравления нервно-паралитическим веществом, мог подвергнуться воздействию яда не на месте, где были обнаружены без сознания Скрипаль и его дочь, а именно в доме экс-сотрудника ГРУ.
Как сообщал УНН, НАТО готово помогать Великобритании в деле отравления Скрипаля.