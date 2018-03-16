ЗМІ дізналися про провезення речовини, що отруїла Скрипаля, в валізі його дочки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Нервово-паралітичну речовина, якою отруївся колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль, потрапила до Великої Британії в валізі його дочки Юлії, яка 3 березня прилетіла з Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Telegraph.
Співрозмовники розповіли виданню, що Юлія могла навіть не усвідомлювати, що провозить отруйну речовину. Слідчі припускають, що речовиною був просякнутий одяг, косметика і подарунки, які перебували у валізі дочки колишнього співробітника ГРУ, який вони розпакували в будинку Скрипаля в Солсбері. Одне з джерел видання стверджує, що в квартиру Юлії в Москві могли легко проникнути люди, які і підклали отруту в її багаж.
Також видання зазначає, що поліцейський Нік Бейлі, який також був госпіталізований з ознаками отруєння нервово-паралітичною речовиною, міг зазнати впливу отрути не на місці, де були виявлені без свідомості Скрипаль і його дочка, а саме в будинку екс-співробітника ГРУ.
Як повідомляв УНН, НАТО готове допомагати Британії у справі отруєння Скрипаля.