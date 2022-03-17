СМИ: Америка поставит Украине камикадзе-дроны
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В среду президент США Джо Байден объявил о выделении дополнительных 800 млн долларов в военной помощи Украине. Байден сказал, что, помимо прочего, в этот пакет помощи войдут беспилотные летальные аппараты - но не уточнил, какие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Источники телеканалов CNN, NBC и издания Politico говорят, что США могут отправить Switchblade - барражирующие боеприпасы, известные также как камикадзе-дроны.
Военные эксперты отмечают, что существуют две версии таких беспилотников - Switchblade 300 и Switchblade 600, и последняя оснащена противотанковыми снарядами.
Пока не известно, какую модель может получить украинская армия.
Напомним
Байден объявит о дополнительных 800 млн долларов помощи в сфере безопасности для Украины.