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Байден оголосить про додаткові 800 млн доларів допомоги у сфері безпеки для України

Байден оголосить про додаткові 800 млн доларів допомоги у сфері безпеки для України

Київ • УНН

 • 93030 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Очікується, що президент США Джо Байден оголосить у середу про додаткові 800 мільйонів доларів допомоги Україні в галузі безпеки, повідомив CNN представник Білого дому, внаслідок чого загальна сума досягла 1 мільярда доларів, про які було оголошено лише минулого тижня, передає УНН.

Деталі

Він має виступити з промовою з Білого дому об 11.45 за східним часом.

Очікується, що пакет військової допомоги, про який оголосить Байден, включатиме протитанкові ракети та інші оборонні озброєння, які США вже надали, зокрема протитанкові ракети Javelin та зенітні ракети Stinger, повідомили офіційні особи, знайомі з планами.

Додамо

Пропозиція Байдена прозвучала невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський прямо в середу звернувся до Конгресу США, сказавши американським законодавцям: "Ви потрібні нам прямо зараз", оскільки він послався на трагедії в американській історії, такі як напад на Перл-Харбор та теракт 11 вересня.

Зеленський прямо звернувся до Байдена в історичній промові: "Ти — лідер своєї великої нації. Я бажаю тобі бути лідером світу. Бути лідером світу означає бути лідером світу", — сказав він на закінчення свого виступи, які зустріли оплесками конгресмени.

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