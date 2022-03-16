Байден объявит о дополнительных 800 млн долларов помощи в сфере безопасности для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Ожидается, что президент США Джо Байден объявит в среду о дополнительных 800 миллионах долларов помощи Украине в области безопасности, сообщил CNN представитель Белого дома, в результате чего общая сумма достигла 1 миллиарда долларов, о которых было объявлено только на прошлой неделе, передает УНН.
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Он должен выступить с речью из Белого дома в 11.45 по восточному времени.
Ожидается, что пакет военной помощи, о котором объявит Байден, будет включать противотанковые ракеты и другие оборонительные вооружения, которые США уже предоставили, в частности противотанковые ракеты Javelin и зенитные ракеты Stinger, сообщили официальные лица, знакомые с планами.
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Предложение Байдена прозвучало вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский прямо в среду обратился к Конгрессу США, сказав американским законодателям: "Вы нужны нам прямо сейчас", поскольку он сослался на трагедии в американской истории, такие как нападение на Перл-Харбор и теракт 11 сентября.
Зеленский прямо обратился к Байдену в исторической речи: "Ты — лидер своей великой нации. Я желаю тебе быть лидером мира. Быть лидером мира означает быть лидером мира", — сказал он в заключение своего выступления, которые встретили аплодисментами конгрессмены.