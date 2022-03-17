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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 9447 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Америка поставить Україні камікадзе-дрони

Америка поставить Україні камікадзе-дрони

Київ • УНН

 • 129617 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. У середу президент США Джо Байден оголосив про виділення додаткових 800 млн доларів у військовій допомозі Україні. Байден сказав, що, крім іншого, до цього пакету допомоги увійдуть безпілотні летальні апарати – але не уточнив, які. Про це повідосляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Джерела телеканалів CNN, NBC та видання Politico кажуть, що США можуть відправити Switchblade - боражі, що барражують, відомі також як камікадзе-дрони.

Військові експерти відзначають, що існують дві версії таких безпілотників – Switchblade 300 та Switchblade 600, і остання оснащена протитанковими снарядами.

Поки що не відомо, яку модель може отримати українська армія.

Нагадаємо

Байден оголосить про додаткові 800 млн доларів допомоги у сфері безпеки для України.

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