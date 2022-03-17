Америка поставить Україні камікадзе-дрони
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У середу президент США Джо Байден оголосив про виділення додаткових 800 млн доларів у військовій допомозі Україні. Байден сказав, що, крім іншого, до цього пакету допомоги увійдуть безпілотні летальні апарати – але не уточнив, які. Про це повідосляє УНН з посиланням на ВВС.
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Джерела телеканалів CNN, NBC та видання Politico кажуть, що США можуть відправити Switchblade - боражі, що барражують, відомі також як камікадзе-дрони.
Військові експерти відзначають, що існують дві версії таких безпілотників – Switchblade 300 та Switchblade 600, і остання оснащена протитанковими снарядами.
Поки що не відомо, яку модель може отримати українська армія.
Нагадаємо
Байден оголосить про додаткові 800 млн доларів допомоги у сфері безпеки для України.