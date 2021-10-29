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СМИ: адвокатов семей погибших в деле MH17 запугивали, возможна причастность Кремля

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Адвокатов родственников жертв катастрофы Boeing рейса MH17 пытались запугать. Национальный координатор по безопасности и борьбе с терроризмом Нидерландов (NCTV) предполагает, к этому причастна Россия и предложил вовлеченным юристам принять участие в программе по защите, пишет УНН со ссылкой на RTL.

СМИ: адвокатов семей погибших в деле MH17 запугивали, возможна причастность Кремля

Детали

По данным журналистов, за последние несколько месяцев произошло немало инцидентов, в ходе которых адвокатов потерпевших в деле MH17 преследовали, среди прочего, в их частных домах.

Вероятно, это связано с правом на выступление, которым воспользовались родственники имели в ходе судебного заседания в прошлом месяце, считают журналисты.

Так, родственникам помогала группа юристов, объединенных в так называемую команду правовой помощи (RBT). Эти адвокаты уже много лет участвуют в уголовном деле и имеют доступ к материалам уголовного дела, предоставленным прокуратурой.

Сообщается, что восемь членов RBT были приглашены в NCTV 22 сентября. По мнению Национального координатора, именно Россия предположительно пыталась различными способами воспрепятствовать и запугать адвокатов. NCTV предложило включить юристов в программу по обеспечению безопасности.

Некоторые юристы рассказывают об инцидентах, о которых они не могли сообщить до заседания координатора. По крайней мере двух из них преследовали машины до их частных домов после судебного заседания по MH17.

Другой адвокат видел двух подозрительных мужчин в солнцезащитных очках, которые необычно ходили вокруг его дома. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.

В то же время, по мнению координатора, физического насилия в отношении адвокатов не ожидается.

Добавим

Суд в Нидерландах в конце сентября завершил очередной блок слушаний по делу о катастрофе пассажирского рейса MH17 на Донбассе. На суде выступили родственники погибших.

Следующий блок слушаний начнется 1 ноября.

Дело MH17

17 июля 2014 года Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

24 мая 2018 года, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой “Бук”, принадлежащий 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.

В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбивании самолета рейса MH17. Подозреваемые — трое граждан России и один — Украины — Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.

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