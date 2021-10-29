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ЗМІ: адвокатів сімей загиблих у справі MH17 залякували, можлива причетність Кремля

Київ • УНН

 • 19384 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Адвокатів родичів жертв катастрофи Boeing рейсу MH17 намагалися залякати. Національний координатор з безпеки та боротьби з тероризмом Нідерландів (NCTV) припускає, що до цього причетна Росія і запропонував залученим юристам взяти участь у програмі захисту, пише УНН з посиланням на RTL.

ЗМІ: адвокатів сімей загиблих у справі MH17 залякували, можлива причетність Кремля

Деталі

За даними журналістів, за останні кілька місяців сталося чимало інцидентів, у ході яких адвокатів потерпілих у справі MH17 переслідували, серед іншого, у їхніх приватних будинках.

Ймовірно, це пов’язано з правом на виступ, яким скористалися родичі у ході судового засідання минулого місяця, вважають журналісти.

Так, родичам допомагала група юристів, об’єднаних у так звану команду правової допомоги (RBT). Ці адвокати вже багато років беруть участь у кримінальній справі та мають доступ до матеріалів кримінальної справи, наданих прокуратурою.

Повідомляється, що вісім членів RBT було запрошено до NCTV 22 вересня. На думку Національного координатора, саме Росія, ймовірно, намагалася різними способами перешкодити і залякати адвокатів. NCTV запропонувало включити юристів до програми безпеки.

Деякі юристи розповідають про інциденти, про які вони не могли повідомити до засідання координатора. Принаймні два з них переслідували машини до їхніх приватних будинків після судового засідання з MH17.

Інший адвокат бачив двох підозрілих чоловіків у сонцезахисних окулярах, які незвичайно ходили довкола його будинку. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти.

Водночас, на думку координатора, фізичного насильства щодо адвокатів не очікується.

Додамо

Суд у Нідерландах наприкінці вересня завершив черговий блок слухань у справі катастрофи пасажирського рейсу MH17 на Донбасі. На суді виступили родичі загиблих.

Наступний блок слухань розпочнеться 1 листопада.

Справа MH17

17 липня 2014 року Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий у небі над Донецькою областю. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.

24 травня 2018 року Спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу MH17 визначила, що літак був збитий самохідною установкою “Бук”, що належить 53-й бригаді з міста Курська в Російській Федерації.

У червні 2019-го слідчі назвали імена чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи MH17.

Процес у справі MH17 у окружному суді Гааги розпочався 9 березня минулого року. Судовий процес стосується перших чотирьох обвинувачених у збиванні літака рейсу MH17. Підозрювані — троє громадян Росії та один — України — Ігор Гіркін, Сергій Дубінський, Олег Пулатов та Леонід Харченко, яких звинувачують у причетності до трагедії рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

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