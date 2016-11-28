Соревнования по хоккею прошли в Одессе впервые за последние 20 лет

В соревнованиях приняли участие команды: ХК "Одесса", МХК "Николаев", ХК "Катран" (Одесса), ХК "Гефест" (Киев), ХК "Браво" (Кишинев). Перед открытием турнира состоялась показательная игра с участием юных воспитанников хоккейного клуба "Морские волки".

Организаторы соревнований выразили надежду, что первый Международный турнир за последние 20 лет будет способствовать развитию хоккейного спорта в Одессе и объединению команд Украины и других стран.