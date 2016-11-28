Змагання із хокею пройшли в Одесі вперше за останні 20 років

У змаганнях взяли участь команди: ХК “Одеса”, МХК “Миколаїв”, ХК “Катран” (Одеса), ХК “Гефест” (Київ), ХК “Браво” (Кишинів). Перед відкриттям турніру відбулася показова гра за участю юних вихованців хокейного клубу “Морські вовки”.

Організатори змагань висловили надію, що перший Міжнародний турнір за останні 20 років сприятиме розвитку хокейного спорту в Одесі та об’єднанню команд України і інших країн.