Змагання із хокею пройшли в Одесі вперше за останні 20 років
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 листопада. УНН. Вперше за 20 років у одеському Палаці спорту пройшов міжнародний турнір з хокею за кубок “Ark SPA Palace”. Про це проінформували у прес-службі Одеської обласної ради, повідомляє УНН.
У змаганнях взяли участь команди: ХК “Одеса”, МХК “Миколаїв”, ХК “Катран” (Одеса), ХК “Гефест” (Київ), ХК “Браво” (Кишинів). Перед відкриттям турніру відбулася показова гра за участю юних вихованців хокейного клубу “Морські вовки”.
Організатори змагань висловили надію, що перший Міжнародний турнір за останні 20 років сприятиме розвитку хокейного спорту в Одесі та об’єднанню команд України і інших країн.