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Злоумышленников разоблачили в подделке элитных семян подсолнечника на 2,5 млн. грн

Злоумышленников разоблачили в подделке элитных семян подсолнечника на 2,5 млн. грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 января. УНН. Прокуратура Харьковской области разоблачила злоумышленников, которые подделали элитные семена подсолнечника на сумму 2,5 млн. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и реализовывали семена неизвестного происхождения под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника зарубежной и отечественной селекции.

Так, полиция провела санкционированные судом обыски в офисных и складских помещениях фигурантов дела. Обнаружено и изъято около 5 тонн незаконно изготовленной продукции. Ориентировочная стоимость такого количества оригинальных семян (500 мешков) составляет около 2,5 млн. грн.

Часть продукции злоумышленники уже расфасовали в пакеты с логотипами известных торговых марок.

Кроме того, во время обысков обнаружено краситель для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, спецоборудование для упаковки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику.

Реализовывали семена при личных встречах и через сеть почтовой доставки. По предварительным данным незаконный бизнес организовали три брата.

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

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