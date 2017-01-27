Злоумышленников разоблачили в подделке элитных семян подсолнечника на 2,5 млн. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Прокуратура Харьковской области разоблачила злоумышленников, которые подделали элитные семена подсолнечника на сумму 2,5 млн. грн. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Правоохранители разоблачили группу лиц, которые изготовляли и реализовывали семена неизвестного происхождения под маркой высокоурожайных гибридов подсолнечника зарубежной и отечественной селекции.
Так, полиция провела санкционированные судом обыски в офисных и складских помещениях фигурантов дела. Обнаружено и изъято около 5 тонн незаконно изготовленной продукции. Ориентировочная стоимость такого количества оригинальных семян (500 мешков) составляет около 2,5 млн. грн.
Часть продукции злоумышленники уже расфасовали в пакеты с логотипами известных торговых марок.
Кроме того, во время обысков обнаружено краситель для семян, мешки-упаковки с названиями и логотипами известных фирм, этикетки, спецоборудование для упаковки, "черную" бухгалтерию, компьютерную технику.
Реализовывали семена при личных встречах и через сеть почтовой доставки. По предварительным данным незаконный бизнес организовали три брата.
Досудебное расследование проводится по ч.3 ст.190 (мошенничество) УК Украины.
Первоочередные следственные действия продолжаются.