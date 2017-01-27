Зловмисників викрили в підробці елітного насіння соняшника на 2,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Прокуратура Харківщини викрила зловмисників, які підробили елітне насіння соняшника на 2,5 млн грн. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
Правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли та реалізовували насіння невідомого походження під маркою високоврожайних гібридів соняшника закордонної та вітчизняної селекції.
Так, поліція провела санкціоновані судом обшуки у офісних та складських приміщеннях фігурантів справи. Виявлено та вилучено близько 5 тонн незаконно виготовленої продукції. Орієнтована вартість такої кількості оригінального насіння (500 мішків) складає близько 2,5 млн грн.
Частину продукції зловмисники вже розфасували у пакунки з логотипами відомих торгівельних марок.
Крім того під час обшуків виявлено барвник для насіння, мішки-упаковки з назвами та логотипами відомих фірм, етикетки, спецобладнання для пакування, "чорну" бухгалтерію, комп'ютерну техніку.
Реалізовували насіння при особистих зустрічах та через мережу поштової доставки. За попередніми даними незаконний бізнес організували три брати.
Досудове розслідування проводиться за ч.3 ст.190 (шахрайство) КК України.
Першочергові слідчі дії тривають.