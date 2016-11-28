Злоумышленники пытались порезать на металлолом баржу в Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полицейские задержали преступников, которые пытались порезать на металлолом баржу одного из предприятий в Запорожье. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Запорожской области.
Так, 26 ноября в полицию поступило сообщение, что трое неизвестных в "Соловьиной роще" режут металлолом.
На место происшествия сразу была направлена следственно-оперативная группа и сотрудники криминальной полиции.
Установлено, что на берегу Днепра трое мужчин с помощью газосварочного оборудования резали на металлолом баржу, которая принадлежит одному из предприятий. Благодаря оперативным действиям полицейских всех правонарушителей задержали.
В отделении полиции были установлены личности злоумышленников. Ими оказались 29-летний житель Днепропетровской области и двое 29-летних жителей Запорожской области. У них изъяли 8 газовых баллонов с бензорезом и автомобиль "ЗАЗ-11057", на котором мужчины приехали на место совершения преступления.
Сведения о событии внесли в ЕРДР по ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Продолжается досудебное расследование.