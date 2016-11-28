Зловмисники намагалися порізати на металобрухт баржу в Запоріжжі

Так, 26 листопада до поліції надійшло повідомлення, що троє невідомих в “Солов’їному гаю” ріжуть металобрухт.

На місце події одразу була скерована слідчо-оперативна група та співробітники кримінальної поліції.

Встановлено, що на березі Дніпра троє чоловіків за допомогою газозварювального обладнання різали на металобрухт баржу, яка належить одному з підприємств. Завдяки оперативним діям поліцейських усіх правопорушників затримали.

У відділенні поліції було встановлено особи зловмисників. Ними виявились 29-річний житель Дніпропетровської області та двоє 29-річних жителів Запорізької області. У них було вилучено 8 газових балонів з бензорізом та автомобіль “ЗАЗ-11057”, на якому чоловіки приїхали до місця скоєння злочину.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.