Злоумышленника, который нанес огнестрельные ранения мужчине, задержали на Кировоградщине

Так, 30 октября около 2 часов ночи в Кировоградский отдел полиции поступило сообщение, что в областную больницу был доставлен житель Кропивницкого с тяжелыми телесными повреждениями.

Правоохранители установили личность злоумышленника, им оказался 26-летний местный житель. Предварительно установлено, что парень вместе с девушкой находились в одном из заведений отдыха, где поссорились. Спутница вышла из помещения и села в автомобиль своего знакомого, друг начал ее догонять.

В машине между двумя мужчинами возник словесный конфликт, в результате которого водитель достал из бардачка предмет, похожий на пистолет, и выстрелил в сторону оппонента. После этого выяснения отношений продолжилось на улице. Младший из мужчин пытался отобрать у старшего оружие, на что в ответ получил еще около 5 выстрелов в различные части тела.

Сейчас мужчине объявлено о по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК и избрана мера пресечения. За содеянное подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.