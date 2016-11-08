Зловмисника, який наніс вогнепальні поранення чоловіку, затримали на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На Кіровоградщині працівники поліції затримали чоловіка, який наніс вогнепальні поранення жителю Кропивницького. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Так, 30 жовтня близько 2-ї години ночі до Кіровоградського відділу поліції надійшло повідомлення, що до обласної лікарні було доправлено жителя Кропивницького з тяжкими тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці встановили особу зловмисника, ним виявився 26-річний місцевий житель. Попередньо встановлено, що хлопець разом із дівчиною перебували в одному із закладів відпочинку, де посварилися. Супутниця вийшла з приміщення та сіла в автомобіль свого знайомого, друг почав її наздоганяти.
У машині між двома чоловіками виник словесний конфлікт,в результаті якого водій дістав із бардачка предмет, схожий на пістолет, та здійснив постріл у бік опонента. Після цього з’ясування стосунків продовжилось на вулиці. Молодший з чоловіків намагався відібрати у старшого зброю, на що у відповідь отримав ще близько 5 пострілів у різні частини тіла.
Наразі чоловіку оголошено про за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження)ККУ та обрано міру запобіжного заходу. За скоєне підозрюваному може загрожувати до восьми років позбавлення волі.