Злоумышленник застрелил парня в Кропивницком

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате конфликта, который произошел 1 ноября около 23:50 на улице В.Чмиленко, возле одного из развлекательных заведений в Кропивницком, местный житель выстрелил в сторону двух людей. В результате оба пострадавших получили тяжелые ранения, один из них скончался в больнице. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.