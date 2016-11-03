Злоумышленник застрелил парня в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате конфликта, который произошел 1 ноября около 23:50 на улице В.Чмиленко, возле одного из развлекательных заведений в Кропивницком, местный житель выстрелил в сторону двух людей. В результате оба пострадавших получили тяжелые ранения, один из них скончался в больнице. Об этом сообщили в ГУ НП в области, сообщает УНН.
По подозрению в совершении преступления полиция разыскивает Мартиросяна Арсена Андрониковича, 1990 года рождения, жителя города Кропивницкий.
Правоохранители просят, кому известна какая-либо информация о местонахождении гражданина, сообщить по телефону "102", или обратиться в ближайшее отделение полиции.
Напомним, полиция в Харьковской области задержала группу лиц, которые убили 78-летнюю женщину.