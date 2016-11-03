Зловмисник застрелив хлопця у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. У результаті конфлікту, що стався 1 листопада близько 23:50 на вулиці В.Чміленка, неподалік одного з розважальних закладів у Кропивницькому, місцевий житель вистрелив у бік двох людей. Внаслідок чого обидва постраждалих отримали тяжкі поранення, один із них помер у лікарні. Про це поінформували в ГУ НП в області, повідомляє УНН.
За підозрою у скоєнні злочину поліція розшукує Мартиросяна Арсена Андроніковича, 1990 року народження, мешканця міста Кропивницький.
Правоохоронці просять, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження громадянина, повідомити за телефоном “102”, або звернутися до найближчого відділення поліції.
Нагадаємо, поліція на Харківщині затримала групу осіб, які вбили 78-річну жінку.