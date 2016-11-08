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Злоумышленник, который убил мариупольца и ранил его друга, сдался полиции

Злоумышленник, который убил мариупольца и ранил его друга, сдался полиции

Киев • УНН

 • 9355 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Злоумышленник, который убил мариупольца и ранил его друга, пришел в полицию, где дает показания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.

Личность подозреваемого, который в ночь на 7 ноября в Мариуполе совершил тяжкие преступления, была установлена еще вчера. Им оказался боец НГУ.

На поиски злоумышленника, который убил мариупольца, 1979 года рождения и тяжело ранил его 37-летнего товарища, были ориентированы все наряды Центрального отдела полиции и оперативники главка.

В результате уже вечером, по состоянию на 17:00 в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены свидетели убийства, а также граждане, принимавшие участие в конфликте с потерпевшими.

"Было установлено лицо, которое непосредственно совершило тяжкие преступления, собрана доказательная база", - отметил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В ходе розыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны правоохранителями.

"Третий подозреваемый сдался полиции. Он - боец ​​НГУ. Пришел в Главное управление Нацполици области, сдал вещественное доказательство - нож, которым и совершил преступление", - отметил генерал.

Сейчас мужчина находится в отделе полиции, где дает показания.

Напомним, вчера ночью в Левобережном районе Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож.

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