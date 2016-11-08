Злоумышленник, который убил мариупольца и ранил его друга, сдался полиции
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Злоумышленник, который убил мариупольца и ранил его друга, пришел в полицию, где дает показания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУНП в Донецкой области.
Личность подозреваемого, который в ночь на 7 ноября в Мариуполе совершил тяжкие преступления, была установлена еще вчера. Им оказался боец НГУ.
На поиски злоумышленника, который убил мариупольца, 1979 года рождения и тяжело ранил его 37-летнего товарища, были ориентированы все наряды Центрального отдела полиции и оперативники главка.
В результате уже вечером, по состоянию на 17:00 в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены свидетели убийства, а также граждане, принимавшие участие в конфликте с потерпевшими.
"Было установлено лицо, которое непосредственно совершило тяжкие преступления, собрана доказательная база", - отметил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
В ходе розыскных мероприятий двое подозреваемых были задержаны правоохранителями.
"Третий подозреваемый сдался полиции. Он - боец НГУ. Пришел в Главное управление Нацполици области, сдал вещественное доказательство - нож, которым и совершил преступление", - отметил генерал.
Сейчас мужчина находится в отделе полиции, где дает показания.
Напомним, вчера ночью в Левобережном районе Мариуполя между двумя компаниями прохожих произошел конфликт, в ходе которого один из оппонентов достал нож.