Зловмисник, який вбив маріупольця та поранив його друга, здався поліції
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Зловмисник, який вбив маріупольця та поранив іншого, прийшов до поліції, де зараз надає свідчення. Про це УНН повідомляє із посиланням на ГУНП у Донецькій області.
Особа підозрюваного, який в ніч на 7 листопада у Маріуполі вчинив тяжкі злочини, була встановлена ще вчора. Ним виявився боєць НГУ.
На пошуки зловмисника, який вбив маріупольця 1979 року народження та тяжко поранив його 37-річного товариша, були орієнтовані всі наряди Центрального відділу поліції та оперативники главку.
У результаті вже ввечері, станом на 17:00 в ході проведених оперативно-розшукових заходів були встановлені свідки вбивства, а також громадяни, які брали участь в конфлікті з потерпілими.
“Було встановлено особу, яка безпосередньо вчинила тяжкі злочини, зібрана доказова база”, — зазначив начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
В ході розшукових заходів двоє підозрюваних були затримані правоохоронцями.
“Третій підозрюваний здався поліції. Він — боєць НГУ. Прийшов до Головного управління Нацполіці області, здав речовий доказ — ніж, яким і вчинив злочин”, — зазначив генерал.
Наразі чоловік перебуває у відділі поліції, де надає свідчення.
Нагадаємо, вчора вночі на Лівобережжі Маріуполя між двома компаніями перехожих стався конфлікт, під час якого один з опонентів дістав ножа.