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Преступникам, которые несанкционированно добывали песок, грозит до трех лет тюрьмы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконной добычи песка в Красноградском районе, преступникам грозит до трех лет лишения свободы. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"В одном из поселков Красноградского района было обнаружено с незаконным промыслом экскаватор и 2 грузовых автомобиля Scania и Renault, на которых осуществлялось вывоз полезных ископаемых. Сообщение о данном факте поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции около 10:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции ", - отметили в полиции.

Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил охраны или использования недр". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

Орудия совершения преступления и авто изъято, следователем направлено ходатайство в суд о его аресте. Следственные действия продолжаются.

Добавим, что 25 апреля, 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком на в Равенской области

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