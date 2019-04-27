Преступникам, которые несанкционированно добывали песок, грозит до трех лет тюрьмы

"В одном из поселков Красноградского района было обнаружено с незаконным промыслом экскаватор и 2 грузовых автомобиля Scania и Renault, на которых осуществлялось вывоз полезных ископаемых. Сообщение о данном факте поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции около 10:00. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции ", - отметили в полиции.



Сейчас следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Украины "нарушение правил охраны или использования недр". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.



Орудия совершения преступления и авто изъято, следователем направлено ходатайство в суд о его аресте. Следственные действия продолжаются.



Добавим, что 25 апреля, 8-летнего мальчика насмерть засыпало песком на в Равенской области.