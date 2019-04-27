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Злочинцям, які не санкціоновано добували пісок, загрожує до трьох років тюрми

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного добування піску на Красноградщині, злочинцям загрожує до трьох років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в відділі комунікації поліції Харківської області.

"В одному із селищ Красноградського району було виявлено за незаконним промислом екскаватор та 2 вантажних автомобілі Scania та Renault, на яких здійснювалось вивезення корисних копалин. Повідомлення про даний факт надійшло до чергової служби Красноградського відділу поліції близько 10:00. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група відділу поліції", - зазначили в поліції.

Наразі, слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240 Кримінального кодексу України «порушення правил охорони або використання надр». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 3 років.

Знаряддя вчинення злочину та авто вилучено, слідчим направлено клопотання до суду про його арешт. Слідчі дії тривають.

Додамо, що, 25 квітня, 8-річного хлопчика на смерть засипало піском на Рівненщині.

Українські Національні Новини

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