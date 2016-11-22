Преступники бросили "коктейль Молотова" в дом в Николаевской области

Так, в Николаевский отдел полиции поступило сообщение от 61-летней женщины о том, что ночью, 21 ноября, около 2:00 в селе Ковалевка неизвестные бросили на территорию ее домовладения бутылку с горючей смесью. К счастью, возгорания не произошло.

Следственным отделением начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас ожидаются результаты экспертиз, устанавливаются обстоятельства и свидетели правонарушения.