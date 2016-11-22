Злочинці кинули "коктейль Молотова" в будинок на Миколаївщині

Так, до Миколаївського відділу поліції надійшло повідомлення від 61-річної жінки про те, що вночі, 21 листопада, близько 02:00 у селі Ковалівка невідомі особи кинули на територію її домоволодіння пляшку з займистою сумішшю. На щастя, займання не відбулось.

Слідчим відділенням розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Наразі очікуються результати експертиз, встановлюються обставини та свідки правопорушення.