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Преступную группу задержали за нападение на харьковского предпринимателя

Преступную группу задержали за нападение на харьковского предпринимателя

Киев • УНН

 • 8508 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. В Харьковской области правоохранители задержали группу лиц, которые напали на предпринимателя. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Полиция разоблачила четырех злоумышленников в возрасте от 40 до 45 лет, которые отобрали у предпринимателя 10 тыс. долларов США, 30 тыс. гривен, 4 тыс. евро и завладели его иномаркой.

Злоумышленников задержали в течение нескольких часов после совершения преступления.

Следователями открыты уголовные производства по ч.3 ст.187 (разбой), ч.3 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на причастность к совершению других тяжких преступлений.

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