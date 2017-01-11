Злочинну групу затримали за напад на харківського підприємця

Поліція викрила чотирьох зловмисників, віком від 40 до 45 років, які відібрали у підприємця 10 тисяч доларів США, 30 тисяч гривень, 4 тисячі євро та заволоділи його іномаркою.

Зловмисників затримали протягом кількох годин після скоєння злочину.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.187 (розбій), ч.3 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння інших тяжких злочинів.