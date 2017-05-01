Количество преступлений против детей в этом году уменьшилось на 20% - ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В течение января-марта 2017 было совершено уголовные правонарушения против 2027 детей, что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Украины на информационный запрос УНН.
По информации Генпрокуратуры, за первые три месяца этого года против 2027 детей было совершено уголовные преступления, а именно пострадали 1409 несовершеннолетних и 618 малолетних детей (до 14 лет).
Согласно данным ведомства, за этот период было совершено умышленных убийств (и покушений) в отношении 3 несовершеннолетних и 12 малолетних детей, умышленные тяжкие телесные повреждения получили двое несовершеннолетних и трое малолетних детей.
Как сообщили в Генпрокуратуре, всего пострадало в этом году от уголовных правонарушений школьников, а именно 691 несовершеннолетний и 397 малолетних детей. Далее следуют профессионально-технические учебные заведения, где пострадало в целом 306 детей, из которых 24 малолетние.
Кроме того, по данным прокуратуры, также в январе-марте этого года пострадало 164 несовершеннолетних студента.
Напомним, по информации Генпрокуратуры, в течение 2016 года от уголовных правонарушений пострадало 4838 несовершеннолетних и 2362 малолетних ребенка. При этом в январе-марте прошлого года против 2527 детей было совершено преступления.
Как сообщал УНН, несовершеннолетними лицами или с их участием в течение 2016 года в Украине было совершено 27 очевидных умышленных убийств.