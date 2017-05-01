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Кількість злочинів проти дітей у цьому році зменшилася на 20% - ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Протягом січня-березня 2017 року було скоєно кримінальні правопорушення проти 2027 дітей, що на 19,8% менше, ніж аналогічного періоду 2016 року. Про це йдеться у відповіді Генеральної прокуратури України на інформаційний запит УНН.

Кількість злочинів проти дітей у цьому році зменшилася на 20% - ГПУ

За інформацією Генпрокуратури, за перші три місяці цього року проти 2027 дітей було скоєно кримінальні правопорушення, а саме постраждали 1409 неповнолітніх та 618 малолітніх дітей (віком до 14 років).

Згідно з даними відомства, за цей період було скоєно умисних убивств (та замахів) щодо 3 неповнолітніх та 12 малолітніх дітей, умисних тяжких тілесних ушкоджень зазнали двоє неповнолітніх і троє малолітніх дітей.

Як поінформували у Генпрокуратурі, найбільше постраждало у цьому році від кримінальних правопорушень школярів, а саме 691 неповнолітній та 397 малолітніх дітей. Далі йдуть професійно-технічні навчальні заклади, де постраждало загалом 306 дітей, з яких 24 малолітні.

Крім того, за даними прокуратури, також у січні-березні цього року постраждало 164 неповнолітніх студенти.

Нагадаємо, за інформацією Генпрокуратури протягом 2016 року від кримінальних правопорушень постраждало 4838 неповнолітніх та 2362 малолітні дитини. При цьому, у січні-березні минулого року проти 2527 дітей було вчинено злочини.

Як повідомляв УНН, неповнолітніми особами або за їхньою участю протягом 2016 року в Україні було скоєно 27 очевидних умисних убивств.

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