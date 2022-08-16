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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ливни и до 34°: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 187772 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Дождливая погода ожидается сегодня по Украине. Будет по-прежнему жарко, однако температура снизится на несколько градусов, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Ливни и до 34°: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 16 августа умеренные кратковременные дожди с грозами. Ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем ​​на Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительный дождь. Ночью в большинстве западных и северных областей местами небольшой дождь.

Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.

Температура ночью 16-21°, днем ​​23-28°; в восточных и юго-восточных областях ночью 21-26°, днем ​​29-34°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь; днем умеренный, местами по области сильный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем ​​23-28°; в Киеве ночью около 20°, днем ​​24-26°.

Украинские Национальные Новости

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