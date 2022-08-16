Ливни и до 34°: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Дождливая погода ожидается сегодня по Украине. Будет по-прежнему жарко, однако температура снизится на несколько градусов, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 16 августа умеренные кратковременные дожди с грозами. Ночью в Запорожской и Днепропетровской областях, днем на Прикарпатье, в большинстве центральных, местами Житомирской и Киевской областях значительный дождь. Ночью в большинстве западных и северных областей местами небольшой дождь.
Ветер переменных направлений, 5-10 м/с.
Температура ночью 16-21°, днем 23-28°; в восточных и юго-восточных областях ночью 21-26°, днем 29-34°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью местами небольшой дождь; днем умеренный, местами по области сильный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 23-28°; в Киеве ночью около 20°, днем 24-26°.