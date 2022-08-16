Зливи і до 34°: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 16 серпня помірні короткочасні дощі з грозами. Уночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень на Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значний дощ. Уночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ.

Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.

Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°; у східних та південно-східних областях вночі 21-26°, вдень 29-34°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний, місцями по області значний дощ з грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°; у Києві вночі близько 20°, вдень 24-26°.