Зливи і до 34°: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Дощова погода очікується сьогодні по Україні. Буде як і раніше спекотно, утім температура знизиться на кілька градусів, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 16 серпня помірні короткочасні дощі з грозами. Уночі у Запорізькій та Дніпропетровській областях, вдень на Прикарпатті, у більшості центральних, місцями Житомирській та Київській областях значний дощ. Уночі у більшості західних та північних областей місцями невеликий дощ.
Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с.
Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°; у східних та південно-східних областях вночі 21-26°, вдень 29-34°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі місцями невеликий дощ; вдень помірний, місцями по області значний дощ з грозою. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 23-28°; у Києві вночі близько 20°, вдень 24-26°.