Сорвал с одежды ребенка нашивки с буквой Z: в рф арестовали украинца
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В российском Воронеже украинец якобы сорвал с ребенка нашивки с буквой Z и пвк “вагенр”. За это мужчину арестовали на 12 суток за "дискредитацию российской армии" и выписали штраф, передает УНН со ссылкой на Astra.
Детали
По данным Astra, 38-летний украинец Владимир Заклязминский был арестован и оштрафован на 35 тысяч рублей за срыв нашивок с буквой Z и символикой пвк “вагнера” с одежды ребенка в пункте временного размещения в воронеже.
Заклязминского обвинили в "мелком хулиганстве и дискредитации армии". Он был признан виновным и приговорен к 12 суткам заключения и штрафу в размере 35 тысяч рублей.
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