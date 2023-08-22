Сорвал с одежды ребенка нашивки с буквой Z: в рф арестовали украинца

Детали

По данным Astra, 38-летний украинец Владимир Заклязминский был арестован и оштрафован на 35 тысяч рублей за срыв нашивок с буквой Z и символикой пвк “вагнера” с одежды ребенка в пункте временного размещения в воронеже.

Заклязминского обвинили в "мелком хулиганстве и дискредитации армии". Он был признан виновным и приговорен к 12 суткам заключения и штрафу в размере 35 тысяч рублей.

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