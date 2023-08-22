Зірвав з одягу дитини нашивки з літерою Z: у рф арештували українця

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За даними Astra, 38-річний українець Володимир Заклязмінський був заарештований і оштрафований на 35 тисяч рублів за зрив нашивок з буквою Z та символікою пвк “вагнера” з одягу дитини у пункті тимчасового розміщення у воронежі.

Заклязмінського звинуватили у "дрібному хуліганстві та дискредитації армії". Він був визнаний винним і засуджений до 12 діб ув’язнення та штрафу в розмірі 35 тисяч рублів.

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