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Зірвав з одягу дитини нашивки з літерою Z: у рф арештували українця

Зірвав з одягу дитини нашивки з літерою Z: у рф арештували українця

Київ • УНН

 • 1738361 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У російському воронежі українець нібито зірвав з дитини нашивки з літерою Z та пвк “вагенр”. За це чоловіка заарештували на 12 діб через "дискредитацію російської армії" та виписали штраф, передає УНН з посиланням на Astra.

Деталі

За даними Astra, 38-річний українець Володимир Заклязмінський був заарештований і оштрафований на 35 тисяч рублів за зрив нашивок з буквою Z та символікою пвк “вагнера” з одягу дитини у пункті тимчасового розміщення у воронежі.

Заклязмінського звинуватили у "дрібному хуліганстві та дискредитації армії". Він був визнаний винним і засуджений до 12 діб ув’язнення та штрафу в розмірі 35 тисяч рублів.

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