Сорвалось освобождение пяти ребят из ОРДЛО - Геращенко

"В среду в Минске состоялось заседание гуманитарной группы, где вчера украинскую сторону представляли другие его участники (там работают Медведчук, обмудсмен Лутковская, эксперты СБУ). Как сообщили меня коллеги из СБУ и госпожа Лутковская, состоялась непростая дискуссия о продлении освобождения заложников", - отметила она.

По словам Геращенко, представители ОРДЛО настаивают на передаче им граждан РФ, которые "боролись за Молодые республики и защищали русский язык". Позиция украинской стороны здесь неизменна, пишет Геращенко украинская сторона готова передать россиян в Россию, в обмен на освобождение "пленников Кремля".

Она напомнила о том, что в пятницу должно состояться возвращение двух украинцев, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

"К сожалению, пока нет сдвигов и подвижек в вопросе освобождения заложников в ОРДЛО, их нам не отдают", - отметила украинский представитель.

Она подчеркнула, что процесс искусственно блокируется другой стороной, поэтому недавно сорвалось освобождение 5-ти украинский с ОРДЛО. По ее словам, украинская сторона искала альтернативные пути и привлекала другие механизмы для освобождения заложников, в частности, церковь.

"Президент откровенно рассказал, что мы ожидали освобождения 5 наших пленников с ОРДЛО, но сорвалось, не получилось, и в церкви не получилось....", - сказала Геращенко.

Она отметила, украинская сторона не теряет надежду на возвращение граждан из ОРДЛО, но переговоры идут трудно.

"Уверена, вопрос освобождения заложников должен, вместе со сферой безопасности, быть ключевым на всех встречах в нормандском формате", - подчеркнула представитель Украины в ТКГ.