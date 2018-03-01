Зірвалося звільнення 5 хлопців з ОРДЛО - Геращенко

КИЇВ. 1 березня. УНН. Українська сторона готувалась до повернення з ОРДЛО 5 утримуваних громадян, до якого залучили зусилля церкви, проте запланований обмін зірвався. Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, передає УНН.