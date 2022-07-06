"Сорвало башню": показали видео "встречи" вражеского танка с ВСУ в степях Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Сухопутных войсках ВСУ поделились ярким видео, как украинские военные жгут вражеский танк в степях Донбасса, пишет УНН.
"Где-то в степях Донбасса вражеский танк встретился с воинами ВСУ и от радости ему "сорвало башню", – подписали видео в Сухопутных войсках.
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Потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36,5 тыс. человек, 1600 танков и сотен единиц другой военной техники.