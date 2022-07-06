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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 43155 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 90545 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 128593 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 179969 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 176582 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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1 квітня, 10:07 • 173833 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 150094 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 116086 перегляди

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1 квітня, 07:46 • 109098 перегляди

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"Зірвало башту": показали відео "зустрічі" ворожого танку з ЗСУ у степах Донбасу

"Зірвало башту": показали відео "зустрічі" ворожого танку з ЗСУ у степах Донбасу

Київ • УНН

 • 200171 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. У Сухопутних військах ЗСУ поділилися яскравим відео, як українські військові палять ворожий танк у степах Донбасу, пише УНН.

"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню", - підписали відео у Сухопутних військах.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,5 тис. осіб, 1600 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.

Українські Національні Новини

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