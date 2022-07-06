"Зірвало башту": показали відео "зустрічі" ворожого танку з ЗСУ у степах Донбасу

"Десь в степах Донбасу ворожий танк зустрівся із воїнами ЗСУ і від радості йому "зірвало башню", - підписали відео у Сухопутних військах.

Доповнення

Втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36,5 тис. осіб, 1600 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.