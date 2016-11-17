Звезду "Ливерпуля" помогла найти видеоигра

Футбольный скаут "Хоффенхайма" рассказал, что вместе со своим коллегой нашел в Бразилии будущую звезду "Ливерпулю" Фирмино за домогою игры, и впоследствии "привели" его в немецкий клуб.

"И все так. Примерно за эту сумму. Когда вы берете игрока из второй лиги Бразилии, ему обычно 17-18 лет, и люди думают, что он сразу должен влиться в первую команду, потому что за него заплатили деньги. А в результате мы продали его за 42 миллиона евро (с возможными бонусами), поэтому я думаю, что мы сделали все правильно. Это удачный скаутинг ", - заявил Л.Пфанненштиль.

Как повдиомляв УНН, "Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги .