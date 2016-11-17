Звезду "Ливерпуля" помогла найти видеоигра

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15 марта, 19:03 • 111308 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155438 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130838 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123867 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108933 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103604 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100171 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129806 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Футбольный скаут "Хоффенхайма" Лутц Пфанненштиль в интервью talkSPORT заявил, что игрока "Ливерпуля" Фирмино он нашел с помощью игры Football Manager, передает УНН.

Футбольный скаут "Хоффенхайма" рассказал, что вместе со своим коллегой нашел в Бразилии будущую звезду "Ливерпулю" Фирмино за домогою игры, и впоследствии "привели" его в немецкий клуб.

"И все так. Примерно за эту сумму. Когда вы берете игрока из второй лиги Бразилии, ему обычно 17-18 лет, и люди думают, что он сразу должен влиться в первую команду, потому что за него заплатили деньги. А в результате мы продали его за 42 миллиона евро (с возможными бонусами), поэтому я думаю, что мы сделали все правильно. Это удачный скаутинг ", - заявил Л.Пфанненштиль.

Как повдиомляв УНН, "Арсенал" и "Ливерпуль" вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги .

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