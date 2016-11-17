Зірку “Ліверпуля” допомогла знайти відеогра
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Футбольний скаут “Хоффенхайма” Лутц Пфанненштиль в інтерв’ю talkSPORT заявив, що гравця “Ліверпуля” Фірміно він знайшов за допомогою гри Football Manager, передає УНН.
Футбольний скаут "Хоффенхайма" розповів, що разом зі своїм колегою знайшов в Бразилії майбутню зірку "Ліверпулю" Фірміно за домогою гри, і згодом “привели” його до німецького клубу.
“Та все так. Приблизно за цю суму. Коли ви берете гравця з другої ліги Бразилії, йому зазвичай 17-18 років, і люди думають, що він відразу повинен влитися в першу команду, тому що за нього заплатили гроші. А в результаті ми продали його за 42 мільйони євро (з можливими бонусами), тому я думаю, що ми зробили все правильно. Це вдалий скаутинг”, — заявив Л.Пфанненштилю.
Як повдіомляв УНН, "Арсенал" і "Ліверпуль" вийшли у чвертьфінал Кубка англійської ліги.