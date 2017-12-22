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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Звездой шоу-бизнеса 2017 признано актрису, которая обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах

Киев • УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Американская актриса Эшли Джадд, которая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, признана выдающимся представителем шоу-бизнеса США в уходящем году. Почетное звание присудило ей в четверг руководство и журналистский коллектив информационного агентства The Associated Press, передает УНН.

Звездой шоу-бизнеса 2017 признано актрису, которая обвинила Вайнштейна в сексуальных домогательствах

В AP признали, что серия громких скандалов вокруг морали в Голливуде и в американском шоу-бизнесе в целом стала важнейшей темой 2017 года. Коллектив агентства считает, что наиболее значимую роль в этом сыграла 49-летняя Джадд, которую номинировали на премию "Золотой глобус" за роль в картине "Любимец" (De-Lovely, 2004) и телефильме "Норма Джин и Мэрилин" (Norma Jean & Marilyn, 1996). Актриса показала пример десяткам других американок, объединившихся в движение против сексуального насилия под хэштегом #MeToo.

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В рейтинг звезд шоу-бизнеса 2017 также еще включен Киммел, который вел восемьдесят девятую церемонию вручения премии "Оскар", запомнившуюся неразберихой с лучшим фильмом. Также отмечены заслуги исполнительницы главной роли в блокбастере "Чудо-женщина" (Wonder Woman) израильтянки Гадот и американского рэпера Кендрика Ламара.

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Как ранее сообщали Украинские национальные новости, последние месяцы в США были отмечены серией скандалов, связанных с обвинениями в сексуальных домогательствах. Наиболее громкий из них касался голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Журнал Time назвал "человеком года" движение #MeToo. Движение запустила актриса Алиса Милано. Подруга прислала Алисе сообщение о домогательствах к ней. Всех, кто также стал жертвой непристойного поведения, актриса призвала поставить хэштег #MeToo и рассказать свою историю.

Украинские Национальные Новости

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