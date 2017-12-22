Зіркою шоу-бізнесу 2017 року визнано акторку, яка звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Американська актриса Ешлі Джадд, яка звинуватила продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях, визнана найвидатнішою представником шоу-бізнесу в США в році, що минає. Почесне звання присудили їй у четвер керівництво і журналістський колектив інформаційного агентства The Associated Press, передає УНН.
В AP визнали, що серія гучних скандалів навколо моралі в Голлівуді і в американському шоу-бізнесі в цілому стала найважливішою темою 2017 року. Колектив агентства вважає, що найбільш значиму роль в цьому зіграла 49-річна Джадд, яку номінували на премію "Золотий глобус" за роль в картині "Улюбленець" (De-Lovely, 2004) і телефільмі "Норма Джин і Мерилін" (Norma Jean & Marilyn, 1996). Актриса показала приклад десяткам інших американок, які об'єдналися в рух проти сексуального насильства під хештегом #MeToo.
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У рейтинг зірок шоу-бізнесу 2017 року також ще включений Джиммі Кіммел, який вів 89-у церемонію вручення премії "Оскар", що запам'яталася плутаниною з найкращим фільмом. Також відзначені заслуги виконавиці головної ролі в блокбастері "Чудо-жінка" (Wonder Woman) ізраїльтянки Галь Гадот і американського репера Кендрика Ламара.
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Як раніше повідомляли Українські національні новини, останні місяці в США були відзначені серією скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Найбільш гучний з них стосувався голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Журнал Time назвав “людиною року” рух #MeToo. Рух запустила актриса Аліса Мілано. Подруга прислала Алісі повідомлення про домаганнях до неї. Всіх, хто також став жертвою непристойної поведінки, актриса закликала поставити хештег #MeToo і розповісти свою історію.