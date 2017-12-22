Зіркою шоу-бізнесу 2017 року визнано акторку, яка звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27554 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 69052 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 79850 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 75412 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 103661 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74636 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84189 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96327 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88222 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 191862 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
1.9м/с
73%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 9642 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 5598 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 11966 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12236 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18201 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 79842 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 191859 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345408 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280362 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 389885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 15992 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14557 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 75409 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21828 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26865 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Зіркою шоу-бізнесу 2017 року визнано акторку, яка звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях

Київ • УНН

 • 11216 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Американська актриса Ешлі Джадд, яка звинуватила продюсера Харві Вайнштейна в сексуальних домаганнях, визнана найвидатнішою представником шоу-бізнесу в США в році, що минає. Почесне звання присудили їй у четвер керівництво і журналістський колектив інформаційного агентства The Associated Press, передає УНН.

Зіркою шоу-бізнесу 2017 року визнано акторку, яка звинуватила Вайнштейна в сексуальних домаганнях

В AP визнали, що серія гучних скандалів навколо моралі в Голлівуді і в американському шоу-бізнесі в цілому стала найважливішою темою 2017 року. Колектив агентства вважає, що найбільш значиму роль в цьому зіграла 49-річна Джадд, яку номінували на премію "Золотий глобус" за роль в картині "Улюбленець" (De-Lovely, 2004) і телефільмі "Норма Джин і Мерилін" (Norma Jean & Marilyn, 1996). Актриса показала приклад десяткам інших американок, які об'єдналися в рух проти сексуального насильства під хештегом #MeToo.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харві Вайнштейна довічно виключили з Телевізійної академії США

У рейтинг зірок шоу-бізнесу 2017 року також ще включений Джиммі Кіммел, який вів 89-у церемонію вручення премії "Оскар", що запам'яталася плутаниною з найкращим фільмом. Також відзначені заслуги виконавиці головної ролі в блокбастері "Чудо-жінка" (Wonder Woman) ізраїльтянки Галь Гадот і американського репера Кендрика Ламара.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Актор серіалу Star Trek звинуватив Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях

Як раніше повідомляли Українські національні новини, останні місяці в США були відзначені серією скандалів, пов'язаних із звинуваченнями у сексуальних домаганнях. Найбільш гучний з них стосувався голлівудського продюсера Харві Вайнштейна. Журнал Time назвав “людиною року” рух #MeToo. Рух запустила актриса Аліса Мілано. Подруга прислала Алісі повідомлення про домаганнях до неї. Всіх, хто також став жертвою непристойної поведінки, актриса закликала поставити хештег #MeToo і розповісти свою історію. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21