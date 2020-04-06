Звезды украинского футбола дали советы, как вести себя во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинская ассоциация футбола распространила социальный ролик с призывом к болельщикам оставаться дома, а также с советами от звезд украинского футбола относительно способов избежания заражения коронавирусом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.
К болельщикам в связи с пандемией вируса COVID-19 обратились руководители Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, игроки, тренеры и персонал национальной, молодежной, юношеской, женской, футзальной и киберфутбольной сборных страны.
Рекомендациями с болельщиками поделились футболисты сборной Украины Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Валерий Бондарь, Даниил Сикан, Михаил Мудрык, руководитель УАФ Андрей Павелко, игроки женской сборной Украины Ольга Овдийчук, Яна Калинина и Татьяна Романенко, игрок сборной Украины по футзалу Николай Мыкытюк, врач сборной Украины Артур Глущенко, шеф-повар сборной Украины Любомир Тошич, тренер национальной команды Александр Шовковский и другие.
Как писал УНН, к проектк поддержки ветеранов спорта и врачей УАФ присоединились уже более десяти регионов.