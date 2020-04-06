Зірки українського футболу дали поради, як поводитися під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Українська асоціація футболу поширила соціальний ролик із закликом до вболівальників залишатися вдома, а також з порадами від зірок українського футболу щодо способів уникнення зараження коронавірусом, передає УНН з посиланням на пресслужбу УАФ.
До вболівальників у зв’язку з пандемією вірусу COVID-19 звернулися керівники Української асоціації футболу Андрій Павелко, гравці, тренери й персонал національної, молодіжної, юнацької, жіночої, футзальної та кіберфутбольної збірних країни.
Рекомендаціями з вболівальниками поділились футболісти збірної України Андрій П'ятов, Євген Коноплянка, Валерій Бондар, Данило Сікан, Михайло Мудрик, керівник УАФ Андрій Павелко, гравчині жіночої збірної України Ольга Овдійчук, Яна Калініна і Тетяна Романенко, гравець збірної України з футзалу Микола Микитюк, лікар збірної України Артур Глущенко, шеф-кухар збірної України Любомир Тошич, тренер національної команди Олександр Шовковський та інші.
Як писав УНН, до проекту підтримки ветеранів спорту та лікарів УАФ долучилися вже понад десять регіонів.