"Звезда" в большинстве в результативной игре победила "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В первом поединке 27 тура украинской Премьер-лиги встретились команды из группы вылета. Кропивницкая "Звезда" принимала львовские "Карпаты", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "львов".
Показав диаметрально противоположные результаты в предыдущем туре ( "Звезда" проиграла "Стали", а "Карпаты" победили "Волынь), в том хозяева и гости пытались пополнить очковый багаж. В начале ближе в достижении своей цели выглядели львовяне, которые открыли счет благодаря голу с пенальти Александра Гладкого.
К концу первого тайма произошли моменты, решили судьбу поединка - хозяева отличились тремя голами (Билоног, 26 минута, Загальский, 30 с пенальти, Драченко, 45). На старте второго промежутка баталии "зелено-белые" сократили отставание ударом Гуцуляка - 3: 2, но удаление Дитятьев не позволила команде Олега Дулуба сравнять счет.
Составы команд:
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- "Звезда": Паст, Перейра, Наилсон (Кучеренко, 46), Драченко, Бацула, Ситало, Фатеев, Загальский (Щедрый, 78), Билоног, Дрышлюк (Жуков, 75), Полегенько.
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- "Карпаты": Боровик, Мирошниченко (Грисьо, 86), Лобай, Дитятьев, Нестеров, Матвиенко, Филимонов (Ксенз, 46, чачу, 78), Вербный, Гуцуляк, Худобяк, Гладкий.
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Заметим, что в турнирной таблице "Звезда" обогнала "Ворсклу" и с 29 очками оказалась на 7-й строчке. "Карпаты" имеют 21 балл - 10 место.