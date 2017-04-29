"Зірка" у більшості в результативній грі перемогла "Карпати"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У першому поєдинку 27 туру української Прем’єр-ліги зустрілись команди з Групи вильоту. Кропивницька “Зірка” приймала львівські “Карпати”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “левів”.
Показавши діаметрально протилежні результати в попередньому турі (“Зірка” програла “Сталі”, а “Карпати” перемогли “Волинь), у цьому господарі й гості намагалися поповнити очковий багаж. На початку ближче у досягненні своєї мети виглядали львів’яни, які відкрили рахунок завдяки голу с пенальті Олександра Гладкого.
До кінця першого тайму відбулися моменти, що вирішили долю поєдинку — господарі відзначилися трьома голами (Білоног, 26 хвилина, Загальський, 30 з пенальті, Драченко, 45). На старті другого проміжку баталії “зелено-білі” скоротили відставання ударом Гуцуляка — 3:2, але вилучення Дитятьєва не дозволила команді Олега Дулуба зрівняти рахунок.
Склади команд:
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- “Зірка”: Паст, Перейра, Наілсон (Кучеренко, 46), Драченко, Бацула, Сітало, Фатєєв, Загальський (Щедрий, 78), Білоног, Дришлюк (Жуков, 75), Полегенько.
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- “Карпати”: Боровик, Мірошніченко (Грисьо, 86), Лобай, Дитятьєв, Нестеров, Матвієнко, Філімонов (Ксьонз, 46, Чачуа, 78), Вербний, Гуцуляк, Худоб’як, Гладкий.
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Зауважимо, що у турнірній таблиці “Зірка” обігнала “Ворсклу” і з 29 очками опинилася на 7-му рядку. “Карпати” мають 21 бал — 10 місце.