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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120235 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159293 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149770 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139070 просмотра

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Зинченко провел полный поединок за "Манчестер Сити" в Кубке английской лиги

Киев  •  УНН

 • 9882 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В рамках поединка 1/8 финала Кубка английской лиги между “Манчестер Сити” и “Фулхэмом” определился предпоследний участник четвертьфинала соревнований, сообщает корреспондент УНН.

Испанский юный талант “горожан” Брахим Диас стал главным действующим лицом встречи. В середине первой половины 19-летний футболист первым добежал до мяча и в одно касание нанес голевого выстрела. На 65 минуте Габриэль Жезус с близкого расстояния попал в штангу ворот. Мяч отскочил прямо на Диаса, который направил его в верхний угол ворот — без шансов для голкипера.

Таким образом дубль испанца вывел “МС” (2:0) в следующий этап соревнований.

Заметим, что наш Александр Зинченко провел на поле полный поединок на позиции левого защитника.

Украинские Национальные Новости

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