Зинченко провел полный поединок за "Манчестер Сити" в Кубке английской лиги

Испанский юный талант “горожан” Брахим Диас стал главным действующим лицом встречи. В середине первой половины 19-летний футболист первым добежал до мяча и в одно касание нанес голевого выстрела. На 65 минуте Габриэль Жезус с близкого расстояния попал в штангу ворот. Мяч отскочил прямо на Диаса, который направил его в верхний угол ворот — без шансов для голкипера.

Таким образом дубль испанца вывел “МС” (2:0) в следующий этап соревнований.

Заметим, что наш Александр Зинченко провел на поле полный поединок на позиции левого защитника.