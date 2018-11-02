Зінченко провів повний поєдинок за "Манчестер Сіті" в Кубку англійської ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У рамках поєдинку 1/8 фіналу Кубку англійської ліги між “Манчестер Сіті” та “Фулхемом” визначився передостанній учасник чвертьфіналу змагань, повідомляє кореспондент УНН.
Іспанський юний талант “міщан” Брахім Діас став головною дійовою особою зустрічі. В середині першої половини 19-річний футболіст першим добіг до м’яча та в один дотик завдав гольового пострілу. На 65 хвилині Габріель Жезус з близької відстані поцілив у стійку воріт. М’яч відскочив прямо на Діаса, який направив його у верхній кут воріт — без шансів для голкіпера.
Таким чином дубль іспанця вивів “МС” (2:0) до наступного етапу змагань.
Зауважимо, що наш Олександр Зінченко провів на полі повний поєдинок на позиції лівого оборонця.