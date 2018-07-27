Зинченко не спас "Манчестер Сити" от второго поражения на Международном кубке чемпионов

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 • 10010 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В США продолжилась серия поединков Международного кубка чемпионов. В одном из противостояний “Манчестер Сити” футболиста сборной Украины Александра Зинченко встретился с “Ливерпулем”, передает корреспондент УНН.

Первый момент у ворот “мерсисайдцев” возник на 13 минуте. После удара форварда Нмеча кипер Кариус отличился сейвом. На 31 минуте наш Зинченко нанес удар со штрафного — мяч прошел у стойки ворот.

На старте следующей половины “Ливерпуль” спас другой голкипер Келлехер, который помешал попыткам Лероя Сане. Впоследствии команды обменялись голами. За “горожан” забил Сане, который на скорости ушел от защитников и пробил в дальний нижний угол ворот. В футболке “Ливерпуля” мяч забит оформил Мохаммед Салах.

Уже в компенсированное время нарушения правил в собственной штрафной зоне привело к голу с пенальти Садио Мане и выигрыша киевского финалиста Лиги чемпионов — 2:1.

Отметим, что Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 64 минуты, отправившись после этого на скамью запасных.

Как сообщал УНН, в первой встрече турнира “горожане” уступили “Боруссии”.

Украинские Национальные Новости

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