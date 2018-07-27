Зінченко не врятував "Манчестер Сіті" від другої поразки на Міжнародному кубку чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. У США продовжилась серія поєдинків Міжнародного кубку чемпіонів. В одному із протистоянь “Манчестер Сіті” футболіста збірної України Олександра Зінченка зустрівся з “Ліверпулем”, передає кореспондент УНН.
Перший момент біля воріт “мерсисайдців” виник на 13 хвилині. Після удару форварда Нмеча кіпер Каріус відзначився сейвом. На 31 хвилині наш Зінченко завдав удару зі штрафного — м’яч пройшов біля стійки воріт.
На старті наступної половини “Ліверпуль” врятував інший голкіпер Келлехер, який став на заваді спроби Лероя Сане. Згодом команди обмінялися голами. За “городян” забив Сане, який на швидкості втік від оборонців та пробив у дальній нижній кут воріт. У футболці “Ліверпуля” м’яч забитий оформив Мохаммед Салах.
Вже у компенсований час порушення правил у власній карній зоні призвело до голу з пенальті Садіо Мане та виграшу київського фіналіста Ліги чемпіонів — 2:1.
Відзначимо, що Зінченко вийшов у стартовому складі та провів на полі 64 хвилини, відправившись після цього на лаву для запасних.
Як повідомляв УНН, у першій зустрічі турніру “городяни” поступилися “Борусії”.