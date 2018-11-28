Зинченко помог "Манчестер Сити" выйти в плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Соперники донецкого "Шахтера" по группе F Лиги чемпионов французский "Лион" и английский "Манчестер Сити" провели очный поединок во Франции, передает УНН.
Главные события баталии состоялись после перерыва. "Ткачи" дважды выходили вперед после дубля Максвелла Корне, однако недолго удерживали лидирующие позиции. "Мещане" свели игру вничью благодаря ударам головой Лапорта и Серхио Агуэро - 2:2.
Примечательно, что полный поединок на позиции левого защитника провел игрок сборной Украины Александр Зинченко.
Отметим, что "Манчестер Сити" набрал 10 очков и гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Лион" с 7-ю баллами только в последнем туре в игре с "Шахтером" определит обладателя второй путевки от квартета.
Напомним, "Манчестер Сити" Зинченко разгромил клуб Ярмоленко.